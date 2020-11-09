شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أطباء الأسنان بالسويس على الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي ومكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الادارة العامة لطب الاسنان بالمديرية دورة تدريبية لأطباء الأسنان في مجالات الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي والجودة ومكافحة العدوي في مجال طب الاسنان.

وحاضر بالدورة دكتورة إيمان حافظ مدير عام إدارة طب الاسنان بالمديرية ودكتورة هناء فراج مدير إدارة طب الاسنان العلاجي ودكتور إدوارد إميل مدير إدارة طب الاسنان الوقائي، حيث كانت محاضرة اليوم عن مهام أطباء الأسنان داخل العيادة والتسجيل الطبى وكيفية التعامل مع الأجهزة الموجودة بالعيادة ومسميات الآلات.

وتستمر الدورة على مدار 5 ايام، حيث بدأت فاعليتها من الاحد 8/11 حتي الخميس 12/11/2020 وذلك بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة بالسويس.