شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أطباء الأسنان بالسويس على الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي ومكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت الادارة العامة لطب الاسنان بالمديرية دورة تدريبية لأطباء الأسنان في مجالات الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي والجودة ومكافحة العدوي في مجال طب الاسنان.
وحاضر بالدورة دكتورة إيمان حافظ مدير عام إدارة طب الاسنان بالمديرية ودكتورة هناء فراج مدير إدارة طب الاسنان العلاجي ودكتور إدوارد إميل مدير إدارة طب الاسنان الوقائي، حيث كانت محاضرة اليوم عن مهام أطباء الأسنان داخل العيادة والتسجيل الطبى وكيفية التعامل مع الأجهزة الموجودة بالعيادة ومسميات الآلات.
وتستمر الدورة على مدار 5 ايام، حيث بدأت فاعليتها من الاحد 8/11 حتي الخميس 12/11/2020 وذلك بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة بالسويس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,201
-
تعافي
100,342
-
وفيات
6,368
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب أطباء الأسنان بالسويس على الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي ومكافحة العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.