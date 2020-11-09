شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى لـ مرتضى منصور: «نحتكم للصندوق.. ويجب أن تأخذ الأمر بروح رياضية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك فوارق بين الحصر العددي والنتيجة النهائية في نتائج الانتخابات.

أضاف في برنامجه، مساء الأحد: «يجب أن يأخذ الجميع الأمر بالروح الرياضية»، مشيرًا إلى تقدم المرشحين أحمد الألفي وبدوي عبداللطيف في ميت غمر.

تابع: «حال خسارة مرتضى منصور يجب أن يأخذ الأمر بروح رياضية، جميعنا نحتكم إلى الصندوق. والخاسر يترشح تاني، نسخن وبعد 5 سنين نتعلم من الأخطاء».

وأعلن رئيس لجنة كفر عوض مطر التابعة لدائرة ميت غمر أول نتيجة بعد الفرز، حيث تقدم كل من أحمد إبراهيم الألفى بـ427 صوتا وبدوى عبداللطيف بـ429 صوتا يليه أمير عبدالبديع بـ70 صوتا وأسامة راضى بـ67 صوتا، بينما تراجع المستشار مرتضى منصور وحصل على 31 صوتا فقط.

يذكر أن دائرة ميت غمر يتنافس فيها 35 مرشحا للحصول على مقعدين فقط في البرلمان.