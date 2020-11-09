شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتصدى لمخالفة استغلال وحدة سكنية في نشاط تجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشرفَت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على التصدي لمخالفة تحويل شقة بأحد عمارات الإسكان الشعبي بمدينة دسوق إلى تجارى بدون الحصول على الموافقات اللازمة.
وتم ازالة المخالفة وهي عبارة عن كتفين من الطوب، وذلك لزوم عمل محلات بالدور الارضى وتم ازاله الابواب الصاج وهدم الجدران واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف، وقالت أن المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.
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