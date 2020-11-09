شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشكر رجال القوات المسلحة والشرطة لدورهم في تأمين الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، لدورهم في تأمين مقار ولجان إنتخابات مجلس النواب، وظهور العملية الإنتخابية بصورة مشرفة أمام العالم ،وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.

وقال المحافظ في تصريحات، الأحد: «ستظل الدولة المصرية قوية بتكاتف جيشها وشرطتها وشعبها المخلص، للحفاظ على أمنها وإستقرارها والعمل على تنميتها لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم».

وأوضح محافظ الشرقية أنه لمس بنفسه الإجراءات الأمنية التي وضعتها قوات الشرطة لتأمين الإنتخابات، والتصدي لأي محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية، مؤكداً على ضرورة التكاتف والعمل من أجل إعلاء مصلحة الوطن.