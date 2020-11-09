شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشكر رجال القوات المسلحة والشرطة لدورهم في تأمين الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، لدورهم في تأمين مقار ولجان إنتخابات مجلس النواب، وظهور العملية الإنتخابية بصورة مشرفة أمام العالم ،وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.
وقال المحافظ في تصريحات، الأحد: «ستظل الدولة المصرية قوية بتكاتف جيشها وشرطتها وشعبها المخلص، للحفاظ على أمنها وإستقرارها والعمل على تنميتها لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم».
وأوضح محافظ الشرقية أنه لمس بنفسه الإجراءات الأمنية التي وضعتها قوات الشرطة لتأمين الإنتخابات، والتصدي لأي محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية، مؤكداً على ضرورة التكاتف والعمل من أجل إعلاء مصلحة الوطن.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,201
-
تعافي
100,342
-
وفيات
6,368
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الشرقية يشكر رجال القوات المسلحة والشرطة لدورهم في تأمين الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.