شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: استمرار فرز الأصوات باللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن غرفة عمليات المحافظة تواصل متابعة أعمال فرز الأصوات في إنتخابات مجلس النواب باللجان الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم غلق الصناديق وإنتهاء الفترة المحددة لإجراء العملية الإنتخابية والتي إستمرت على مدار يومين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن فعاليات اليوم الثاني لإنتخابات مجلس النواب شهدت إقبالاً من قبل الناخبين من مختلف الأعمار والفئات ،وخاصة كبار السن والسيدات وذوي الهمم والذين قاموا بالتوجه لمقار لجان الإقتراع والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات، لإستكمال الحياة النيابية وترسيخاً لمباديء الديموقراطية وإعلاء دولة القانون.

وأضاف المحافظ أن هذا الإستحقاق البرلماني والذي شهد إقبالاً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم لإختيار مرشحيهم، سيساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، مقدماً الشكر لجميع الناخبين والذين حرصوا على المشاركة في الإنتخابات وممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بصوتهم في حرية وشفافية مطلقة.