محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيارتين للنقل يقود كلاً منهما سائق يرافق أحدهما شخص آخر، مُحمل عليهما 23 طن من الأحجار (التى يشتبه احتوائها على خام الذهب) قادمتان من مرسى علم بالبحر الأحمر في إتجاه مركز إدفو بأسوان.
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارتين تستخدمان للنقل.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيارتين محملتين بـ 23 طن "أحجاز يشتبه في احتوائها على ذهب" في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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