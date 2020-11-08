شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في مطروح الاثنين لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة بالمدارس الاثنين الموافق 9 نوفمبر الجاري مع منح إجازة للسيدات الموظفات اللاتي لديهن أطفال في سن الحضانة نظراً لغلق الحضانات بالمحافظة لسوء الأحوال الجوية. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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