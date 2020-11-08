شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: اجتماع المجلس غدًا كان لـ«فتح باب انتخابات الفرعيات».. وتأجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه دعا لاجتماع مجلس النقابة المزمع عقده، غدًا الإثنين، لفتح الباب لانتخابات الفرعيات، التي انتهت ولايتها منذ أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الاجتماع تأجل بسبب ظروف بعض الأعضاء.

وأضاف «عطية» في بيان، الأحد، أنه «لم أدع لاجتماع مجلس النقابة الذي كان مزمعًا باكر ٩ نوفمبر لإسقاط أو أنهاء عضوية أحد، بل لفتح باب انتخابات الفرعيات المنتهية ولايتها منذ ٦ إبريل الماضي، وتأجل الاجتماع لظروف بعض الأعضاء».

كان «عطية» أحال خالد أبوكراع، عضو المجلس، للتحقيق العاجل، في واقعة المشادة بينه وبين سيد عبدالغني، أمين صندوق النقابة، وتطور الأمر إلى تحطم زجاج مكتب النقيب العام، عقب إلقاء أبوكراع هاتفه المحمول عليه، وتطاول أبوكراع على المجلس الحالي للنقابة.