شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا في مصر لـ«ناس قاعدة في البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها لاحظت تراخيًا فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتةً إلى أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة على مستوى أعداد الوفيات مقارنة بأشهر العام الأخرى، ومن ضمن الأسباب الأساسية هي زيادة الأمراض التنفسية.

أضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»،: مساء الأحد: «مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة بداية العام الدراسي يقل تعرض المواطنين للأماكن المفتوحة ويزيد الإقبال على الأماكن المغلقة وتزيد فترة البقاء في المنزل».

تابعت وزيرة الصحة والسكان، أن التعرض للأماكن المغلقة لفترة طويلة دون تطبيق الإجراءات الاحترازية تعتبر أكثر العوامل المؤدية إلى زيادة الإصابات، موجهةً حديثها إلى المواطن قائلة: «مش معقول الدولة هتراقب المواطن هل هو ملتزم أم لا».

أردفت أن الدولة طبقت إجراءات متوازنة خلال الفترة الماضية، لكن يجب على المواطن أن يزيد من التزامه بالإجراءات الاحترازية مثلما كان الحال عليه في شهري أبريل ومايو.

حول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت «زايد» بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات وبخاصة من الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض المرض.

تابعت وزيرة الصحة أن أكثر من 56% من الوفيات فوق سن 50 سنة، وبالتالي فإنهم يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر وألا يبقوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري.

لفتت وزيرة الصحة إلى أنه: «لو مأخدناش إجراءات ومضمنتش اللي داخل واللي طالع عليّ بيبقى في خطر أكبر لأن فترة التعرض للإصابة بكورونا و65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت».