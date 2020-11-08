شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي توقع عقود «تحديث نظم الري الحقلي» لـ75 ألف فدان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، الأحد، عقود الشركات المتخصصة بمجال تحديث نظم الري والتي تم التعاقد معها على تنفيذ المشروع وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار خطة المحافظة لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي بتحويلها للري بالرش وللتنقيط بدلا من الغمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بتحديث نظم الري بوزارة الزراعة وممثلي الشركات المتعاقد معها.

أكدت «مجدي» تقديم المحافظة الدعم الكامل لإنجاح المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولي على تحديث منظومة الري لمساحة ٧٥ ألف فدان من الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، موجهة بسرعة البدء في التنفيذ والانتهاء من المشروع في الموعد المحدد تمهيداََ للبدء في المرحلة الثانية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي حفاظاً على حق الأجيال القادمة في المياه.