شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: انتهاء عملية التصويت وبدء فرز الأصوات في اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية عن إنتهاء عملية التصويت لإنتخابات مجلس النواب 2020 وغلق أبواب اللجان الإنتخابية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، وذلك بعد يومين من التصويت وبدء عمليات فرز الأصوات، مؤكدة على أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوي داخل اللجان بنطاق المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أن العملية الإنتخابية لمجلس النواب جرت على مدار يومين متتاليين بشكل جيد وبإنتظام تام وفي المواعيد المقررة لها إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وإستمر التصويت حتي إنتهاء المواعيد الرسمية، وسيتم الآن بدء عمليات فرز الأصوات.

وأوضح محافظ المنوفية بأن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يقف على الحياد التام من جميع المرشحين وأن إرادة الناخب هي التي ستفرز من يمثلهم في الإستحقاق الإنتخابى، مشيداً بمستوى إقبال أبناء أهالى وشعب المنوفية وحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية لإستكمال مسيرة التنمية لمصرنا الحبيبة.