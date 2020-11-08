شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أبواب لجان الاقتراع وبدء فرز الأصوات في السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التزم القضاه المشرفون على عملية التصويت بالسويس بغلق صناديق الاقتراع واللجان في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، حيث تم غلق اللجان بعد ادلاء اخر ناخب بأي لجنه بصوته داخل 140 لجنة فرعية في 54 مقر مركز انتخابي بمختلف أنحاء السويس.
وقام رؤساء اللجان من الهيئة القضائية ببدء فرز الاصوات داخل جميع اللجان الفرعية.
ومن المنتظر أن يقوم كل قاضي عقب الانتهاء من فرز الأصوات بلجنته بأرسالها للجنه العامة المشرفة على الانتخابات بالسويس.
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