شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من خلال غرفة العمليات بالديوان العام غلق صناديق الإقتراع في عدد كبير من مقار لجان الإنتخاب على مستوى المحافظة، والتي أغلقت صناديقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الثاني والأخير لإنتخابات مجلس النواب لعام 2020، لتبدأ عملية فرز الأصوات باللجان الفرعية تحت إشراف القضاة، وذلك بعد أن تم غلق الصناديق وإنتهاء الفترة المحددة لإجراء العملية الإنتخابية لمجلس النواب.

أكد محافظ الشرقية أن عملية الإنتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل، مشيراً إلى أن القضاة ورؤساء لجان الإنتخاب قاموا بالإشراف على عملية إغلاق صناديق الإقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة والمخصصة لذلك، ووضع الأختام اللازمة، والمعدة لهذا الأمر خصيصاً أعلاها .

أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة لهم حق التصويت في الإنتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركز إنتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.