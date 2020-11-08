شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أبواب لجان الاقتراع وبدء عملية الفرز في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عملية الفرز ببعض اللجان بمحافظة كفرالشيخ في الانتخابات البرلمانية، وذلك في اللجان التي لم يعد بها ناخبون، أما اللجان التي بمحيطها ناخبين فتم غلق الأبواب عليهم والسماح لهم بالتصويت، ثم تتم عملية الفرز بعد الانتهاء من تصويتهم.

وقال المستشار أسامة السيد شعت، رئيس محكمة كفرالشيخ ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانيه بالمحافظه، أن كل قاض رئيس لجنة من اللجان الفرعية سيقوم بعملية الفرز عقب الانتهاء من عملية التصويت في وجود مندوبين عن المرشحين وإبلاغ النتيجة.

وأضاف أن هناك 4 لجان بالمحافظة ستأخذ النتائج من تلك اللجان أولا بأول، ثم إبلاغها بعد تدقيقها للجنه العليا بمدينة كفرالشيخ برئاسته.