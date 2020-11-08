«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الأمطار واستقرار الطقس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الأمطار واستقرار الطقس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه خلال الساعات القادمة ستبدأ كمية الأمطار في الانخفاض على السواحل الشمالية الغربية، ماعدا منطقة السلوم ومطروح.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، إن مصر بصدد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والغربية، موضحًا أن الأمطار امتدت بكونها كثيفة ومتوسطة على جنوب الدلتا وبعض المناطق بالقاهرة.
وتابع: «امبارح والنهاردة ذروة حالة عدم الاستقرار، وغدا سنبدأ في دخول مرحلة استقرار الطقس، ولكن فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة ستظل قائمة حتى الاربعاء، وهذا شيء طبيعي خاصة في تلك الفترة من السنة»
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الوضع في مصر
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اصابات
108,962
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تعافي
100,239
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وفيات
6,355
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