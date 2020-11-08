شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الأمطار واستقرار الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه خلال الساعات القادمة ستبدأ كمية الأمطار في الانخفاض على السواحل الشمالية الغربية، ماعدا منطقة السلوم ومطروح.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، إن مصر بصدد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والغربية، موضحًا أن الأمطار امتدت بكونها كثيفة ومتوسطة على جنوب الدلتا وبعض المناطق بالقاهرة.

وتابع: «امبارح والنهاردة ذروة حالة عدم الاستقرار، وغدا سنبدأ في دخول مرحلة استقرار الطقس، ولكن فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة ستظل قائمة حتى الاربعاء، وهذا شيء طبيعي خاصة في تلك الفترة من السنة»