شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد رحلة البحث عن «طلب تصالح» (روايات حقيقية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ما بين طلبات فردية وجماعية أقبل عدد من سكان وأهالى محافظة الجيزة لتقديم طلبات للتصالح على مخالفات البناء، بالمراكز التكنولوجية التابعة للأحياء، الأمر الذي شهد زحاماً كبيراً، خاصة بعد بدء الدراسة، وتسليم المدارس التي كانت مخصصة لاستقبال طلبات التصالح، وتعامل الأهالي مع مقار الأحياء مباشرة.

في تمام الثامنة صباحًا، خرجت «سناء» من منزلها للاستعلام عن مخالفة العقار، الذي اشترت شقة داخله مؤخرًا، وللتأكد من جدية صاحب العقار في دفع مقدمة التصالح، بعد أن جمعها من سكان العقار بأكمله، وأكد لهم أنه سينهى الإجراءات بنفسه مع الحى.

ولم تكن تتخيل أن رحلة الحصول على المعلومة ستكون بهذا القدر من الشقاء، ففي البداية توجهت لحى الهرم التابعة له، فنفى موظفى الحى تبعية العقار لهم، وأكدوا أنه تابع لحى بولاق الدكرور، وعلى الفور توجهت لحى بولاق، الذين نفوا أيضًا تبعية العقار لهم، وأكدوا أنه دخل مؤخراً في نطاق حى الهرم، فعادت «سناء» إلى الهرم مرة أخرى، وتنقلت بين موظف وآخر، وبين شباك وآخر، الجميع يؤكد لها أن معلومات العقار لا تزال غير مسجلة على الأجهزة.

أما محمد أحمد، أحد الأهالي، فذهب للتقدم بطلب للمصالحة عن وحدته بحى العمرانية، وتعجب من رفض الحى قبول الطلب، حيث طلب منه موظفى الحى أن يأتي ومعه باقي السكان «لأنه لا يجوز التصالح عن وحدة واحدة ضمن عقار مخالف».

وقال: «المشكلة إن الحى بيطلب منى أجبر سكان آخرون معى على تقديم طلب التصالح، وأنا في الأصل لست على اتصال بهم، وقد لا نتفق جميعاً على نفس قرار التصالح، وبالتالى سأقف في موضع المخالفين في الوقت الذي أرغب فيه بتقديم طلب المصالحة».

أما وليد السيد كان قد تقدم بطلب للمصالحة في بداية فتح باب التقديم، ويحكى عن تجربته بقوله: «طبلوا من كل واحد فينا 500 جنيه لفتح ملف، أو أن يشترك كل 3 في ملف واحد بألف جنيه، وهو بالطبع ما كان أفضل لنا أنا وجيرانى، واشتركت كل مجموعة مع الأخرى».

الغريب في الأمر- حسبما يروى «وليد»- أن «مبلغ جدية الصالح أختلف من شقة لأخرى، رغم أنهم في نفس العقار وبنفس المساحة، ولم يبرر لهم موظف الحى سبب ذلك»، مشيرًا إلى أن «رغم إنى قدمت ورقى من فترة لكن رحت أشوف شرط التقرير الهندسى ده مين اللى المفروض يخلص فيه الحى ولا مكتب هندسى، لكن أحدا لم يفيدنى، ولذلك قررت العودة، خاصة أننى دفعت جدية الحجز وبالتالى فليس عليُ أي إشكالية، وإن كان هناك بقية للإجراءات فعلى الحى أن يتواصل معنا ويخبرنا بها، لأننا أكدنا جديتنا في التصالح».

من السادسة صباحا ذهب الحاج «محمود» للحى التابع له، وبعد أن تقدم بطلبه ظل الراجل الستيني لقرابة 5 ساعات في انتظار سماع اسمع لاستلام إيصال تسليم الورق، وفى نهاية اليوم طلب منه موظفى الحى الذهاب والعودة باكراً لاستلام الإيصال «لأن المهندسين روحوا»، وفى اليوم التالى فوجئ بأن الملف الذي سلمه بالأمس قد فُقد، وأنه عليه التقدم بأوراقه من جديد.

«لازم تجيب لنا رخصة البيت اللى اشتريت فيه».. شرط كان بمثابة العقدة التي وضعها موظفى الحى أمام «إبراهيم»، حيث أنه اشترى شقه في دور مخالف بعقار مرخص، ولم يكن لديه بالطبع أي صورة من تلك الرخصة، فاضطر للتحايل على جيرانه في الأدوار المرخصة للحصول على صورة منها، تساعده على إتمام أوراقه، البعض تهرب منه، وآخرون لم يحتفظوا بها، وظل لأيام عدة يتواصل مع الجيران حتى وفر له أحدهم صورة منها.

حصول «إبراهيم» على صورة الرخصة جعله يتأكد أن رحلة التقديم للحى بطلب التصالح قد انتهت، إلا أنه فوجئ بأن الحى يطلب إيصال مرافق، ولأن «العداد كارت وكودى» اضطر الذهاب لشركة الكهرباء، للحصول على إيصال، لكنه فوجئ بعدم وجود إيصال، وقالوا له في الشركة «كبيرك هتاخد ورقة مختومة لأن العداد مش باسمك».

وقال :«لابد أن تراعى الأحياء أن طلبات التصالح هي لشقق غير مرخصة وبالتالى يوجد بالفعل مشاكل في إيصالات وعقود المرافق، والتى خرجت لتلك الشقق دون أسم مالكها، وبالتالي فإن اشتراط الحصول عليها أمر بالطبع ليس هين».

وفي سياق متصل، حاولت الجريدة التواصل مع مسؤولى محافظة الجيزة للتعليق عما رصدته، لكن دون جدوى.