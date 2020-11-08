وزيرة الصحة: الأماكن المغلقة شديدة الخطورة لأن فيروس كورونا ينشط بها سريعًا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الأماكن المغلقة شديدة الخطورة لأن فيروس كورونا ينشط بها سريعًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأماكن المغلقة شديدة الخطورة، لأن فيروس كورونا المستجد ينشط بها سريعا، مشيرة إلى الأسواق من الأماكن متوسطة الخطورة؛ لعدم بقاء الناس في المحلات أو المولات مدة طويلة.
وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون أي» الفضائية، «كل ما نبقى قاعدين في مكان لفترة أطول، فترة التعرض بتبقى أعلى، وتكون احتمالات الإصابة بفيروس كورونا أكبر».
وحول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت «زايد»، بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات خاصةً من الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة، مشيرة إلى أنها تتحول إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض المرض.
وتابعت وزيرة الصحة، أن أكثر من 56% من الوفيات لمن تختطت أعمارهم 50 سنة، وبالتالي يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، وألا يبقوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري.
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