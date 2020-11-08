شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الأماكن المغلقة شديدة الخطورة لأن فيروس كورونا ينشط بها سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأماكن المغلقة شديدة الخطورة، لأن فيروس كورونا المستجد ينشط بها سريعا، مشيرة إلى الأسواق من الأماكن متوسطة الخطورة؛ لعدم بقاء الناس في المحلات أو المولات مدة طويلة.

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون أي» الفضائية، «كل ما نبقى قاعدين في مكان لفترة أطول، فترة التعرض بتبقى أعلى، وتكون احتمالات الإصابة بفيروس كورونا أكبر».

وحول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت «زايد»، بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات خاصةً من الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة، مشيرة إلى أنها تتحول إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض المرض.

وتابعت وزيرة الصحة، أن أكثر من 56% من الوفيات لمن تختطت أعمارهم 50 سنة، وبالتالي يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، وألا يبقوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري.