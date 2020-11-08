شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أبواب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في لجان الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عمليات الفرز للأصوات في جميع اللجان الانتخابية الفرعية بمحافظة الدقهلية وعددها 1426 لجنة فرعية داخل 699 مركزاً انتخابياً، وذلك بعد غلق باب التصويت في تمام الساعة التاسعة وامتدت بعض اللجان لمدة 15 دقيقة لحين الانتهاء من الناخبين داخل المركز الانتخابى.

وقام كل قاض بعد جميع الأصوات بكل صندوق لحصر الحضور ثم تلاها فصل الأصوات الباطلة وعدد الأصوات لكل مرشح.