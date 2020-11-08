شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جميع اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة.. وبدء فرز الأصوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غلق جميع لجان الانتخاب في العاصمة في موعدها المحدد في العاصمة وبدء أعمال الفرز.
وأشار محافظ القاهرة أن انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى طوال يومى الانتخابات.
وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين المشاركين في الانتخابات، خاصة الشباب وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلادهم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر غلق جميع اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة.. وبدء فرز الأصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.