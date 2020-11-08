شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جميع اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة.. وبدء فرز الأصوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غلق جميع لجان الانتخاب في العاصمة في موعدها المحدد في العاصمة وبدء أعمال الفرز.

وأشار محافظ القاهرة أن انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى طوال يومى الانتخابات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين المشاركين في الانتخابات، خاصة الشباب وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلادهم.