شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: تأثير الانتخابات الأمريكية لن يكون كبيرًا على الشرق الأوسط ومصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الانتخابات الأمريكية كانت عبارة عن مباراة مثيرة جدًا، معقبًا: «كنت حاسس إننا بنتفرج على مباراة لقدرة القدم، وليس انتخابات أكبر دولة في العالم».

وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الاقتصاد في الولايات المتحدة هو من يدير السياسية وليس العكس، وهذا ما أدى لفوز الرئيس الأمريكي جون بايدن بالانتخابات، بسبب إعطائه بعض الوعود الاقتصادية للمواطن الأمريكي.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر جزءا كبيرا من شعبيته بسبب الإدارة السيئة لأزمة كورونا، مضيفًا أن تأثير الانتخابات الامريكية لن يكون كبيرًا على الشرق الأوسط ومصر، خاصة أن أمريكا دولة مؤسسات، خلاف أن صانع القار المصري يأخذ قرارته في إطار تحقيق مصالح الشعب المصري، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية متوازنة إلى حد كبير.