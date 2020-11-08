شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: 60 مليار دولار حجم الفاتورة الاستيرادية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مرشح مجلس النواب دامًا ما يغازل الناخبين ببعض الوعود الانتخابية حول إصدار بعض القوانين، أو تنفيذ بعض الخدمات، مشيرًا إلى أن مصر مجال خصب فيما يخص التشريعات الاقتصادية، فخلال الفترة الأخيرة صدرت الكثير من التشريعات مثل قانون البنك المركزي أو قانون المشاريع الصغيرة ومتوسطية.

وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الدولة تتجه لدعم المصروعات الصغيرة ومتناهية الصعير، وفي هذا الإطار أصدر البنك المركزي مبادرة لدعم هذه المشاريع، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة 2030 لزيادة حجم الصناعة وتقليل العجز التجاري.

وأشار إلى أن الاحتياجات الاستيرادية لمصر تصل لـ60 مليار دولار، بينما مصر تصدر بقيمة 30 مليار دولار، بما يمثل 50% من حجم الصادرات، وهذه نسبة ضعيفة جدًا.