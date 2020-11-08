شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بطريق «الكفاح - سهل بركة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافره سير العمل بطريق الكفاح / سهل بركه والذي تجري به أعمال الرصف لمسافه ٤٣ كم حيث تم الانتهاء من ١٨ كم ومتبقي ٢٥ كم في اتجاه سهل بركه.

ووجه الزملوط بتسريع وتيرة العمل والبدء في تمهيد المسافه المتبقية لحين استكمال الرصف، وذلك لخدمه المشروعات الاستثماريه على جانبي الطريق والمنطقه المحيطه.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجري زيارة تفقدية على عدد من المراكز لتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها والوقوف على معدلات سير الاداء بكافة مرافق الخدمات.