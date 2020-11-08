شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة إعلان عروض وهمية بـ البلاك فرايدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد سمير فرج، إن بعض الشركات والمحال تستغل التخفيضات المقررة في جمعة "بلاك فريداى"، موضحا أن التخفيضات بدأ يستغلها البعض بإعلان تخفيضات غير حقيقة لجذب المستهلكين من خلال إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وغيرها.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهاز نبه على المستهلك، وسيتم فرض غرامة تصل لـ2 مليون جنيه في حالة الترويج لتخفيضات وهمية.

وقال الجهاز فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

وأشار الدكتور أحمد سمير، رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات المعنية ومسئولى الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل على مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها ، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد.