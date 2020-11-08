لجنة مكافحة كورونا: الأعداد فى تزايد والإجراءات الاحترازية طوق النجاة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الأعداد فى تزايد والإجراءات الاحترازية طوق النجاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن مؤتمر وزارة الصحة أظهر الكثير حول كورونا وتطوره خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الأرقام في تزايد، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن فصل الشتاء من الفصول التي تنشط فيه الفيروسات بشكل عام، وكورونا أيضًا، لافتا إلى أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات.
وقال "حسني"، إن زيادة أعداد المصابين بكورونا لا يحكمه فقط العامل الجوي ودخول فصل الشتاء، ولكن سلوك المواطن، منوها أن الإجراءات الاحترازية هي طوق الأمان للمواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا، والمسافة الامنة والتهوية تساعد بشكل كبير على عدم انتشار كورونا.
ومن جانب أخر، قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن أعداد مصابى فيروس كورونا ستزيد، وهناك 80% من الحالات بسيطة و15% متوسطة وشديدة و5% شديدة الخطورة، ولكن فى فصلى الخريف والشتاء، والتجمع فى الأماكن المغلقة والتهوية غير السليمة وعدم التعرض للشمس، يؤثر على المناعة ويساعد على انتشار الفيروسات وخاصة الإنفلونزا وكورونا، وبذلك ستزيد الأعداد ولكن نفس تقسيمة الأعدادـ، مؤكدا أنه لم نرصد تغير أعراض فيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الحل السحرى للأزمة هو الإجراءات الاحترازية، مشدد على ضرورة الرعاية الطبية الصحيحة، من خلال العلاج المبكر والسلم عند متخصص.
وشدد على ضرورة البعد عن الأماكن المزدحمة، موضحا أن هناك بعض أدوية الفيروسات لما بدأ إنتاجها كان للإنفلونزا وأثبتت بعض الفاعلية فى علاج كورونا، حيث تم تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتم استبعاد كافة الأدوية التى لها آثار جانبية على مريض كورونا.
وذكر أنه تم الانتهاء من نصف الدراسة للقاح فيروس كورونا، وهناك 3 آلاف مشارك فى الدراسة، وحتى الآن النتائج جيدة، والأمل الانتهاء من الدراسة بنهاية 2020، داعيا المصريين للمشاركة، حيث ينقص 2400 مشارك.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مكافحة كورونا: الأعداد فى تزايد والإجراءات الاحترازية طوق النجاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.