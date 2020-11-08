شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الأعداد فى تزايد والإجراءات الاحترازية طوق النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن مؤتمر وزارة الصحة أظهر الكثير حول كورونا وتطوره خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الأرقام في تزايد، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن فصل الشتاء من الفصول التي تنشط فيه الفيروسات بشكل عام، وكورونا أيضًا، لافتا إلى أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات.

وقال "حسني"، إن زيادة أعداد المصابين بكورونا لا يحكمه فقط العامل الجوي ودخول فصل الشتاء، ولكن سلوك المواطن، منوها أن الإجراءات الاحترازية هي طوق الأمان للمواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا، والمسافة الامنة والتهوية تساعد بشكل كبير على عدم انتشار كورونا.

ومن جانب أخر، قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن أعداد مصابى فيروس كورونا ستزيد، وهناك 80% من الحالات بسيطة و15% متوسطة وشديدة و5% شديدة الخطورة، ولكن فى فصلى الخريف والشتاء، والتجمع فى الأماكن المغلقة والتهوية غير السليمة وعدم التعرض للشمس، يؤثر على المناعة ويساعد على انتشار الفيروسات وخاصة الإنفلونزا وكورونا، وبذلك ستزيد الأعداد ولكن نفس تقسيمة الأعدادـ، مؤكدا أنه لم نرصد تغير أعراض فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الحل السحرى للأزمة هو الإجراءات الاحترازية، مشدد على ضرورة الرعاية الطبية الصحيحة، من خلال العلاج المبكر والسلم عند متخصص.

وشدد على ضرورة البعد عن الأماكن المزدحمة، موضحا أن هناك بعض أدوية الفيروسات لما بدأ إنتاجها كان للإنفلونزا وأثبتت بعض الفاعلية فى علاج كورونا، حيث تم تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتم استبعاد كافة الأدوية التى لها آثار جانبية على مريض كورونا.

وذكر أنه تم الانتهاء من نصف الدراسة للقاح فيروس كورونا، وهناك 3 آلاف مشارك فى الدراسة، وحتى الآن النتائج جيدة، والأمل الانتهاء من الدراسة بنهاية 2020، داعيا المصريين للمشاركة، حيث ينقص 2400 مشارك.