شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة: فخورة بتصدر السيدات المشهد الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة مايا مرسي ، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، عن بالغ فخرها وسعادتها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابى ومثمنة مشاركتها الكثيفة وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية على مدار يومى 7-8 نوفمبر الجاري فى المرحلة الثانيه لانتخابات مجلس النواب 2020، والمنعقده في 13 محافظة مشيرة إلى أن المرأة المصرية كانت على العهد دائما كما فعلت فى جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو مايدل على مدى حبها واخلاصها للوطن وإدراكها لحجم المسئولية والامانه الملقاه علي عاتقها .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ، على دور المرأة الفعال فى الحياه السياسية وأن الجميع يتطلع لمشاركتها الواسعة والقوية مشيرة إلى أنه لايمكن أن يحدث تنمية ونهضة حقيقية فى الوطن بدون مشاركة المرأة فى مختلف المجالات.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى ، خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم على خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفه لمصر ، و التعاون المثمر لتذليل جميع العقبات التى تواجه الناخبات خلال عملية الادلاء باصواتهن .

كما وجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، خالص الشكر والتقدير إلى الوزارات المعنية ، لما بذلوه من جهد عظيم فى تأمين العملية الانتخابية ، وتقدمت أيضاً بخالص الشكر إلى قضاة مصر لدورهم الثمين خلال العملية الانتخابية ، و كل من ساهم فى خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة .

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.