شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة الإصابة بكورونا فى مناطق عن غيرها سببها طبيعة تصرف المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المناطق الأكثر إصابة التي أعلنت عنها في مؤتمر صحفي اليوم، وذلك على مستوى عدوى فيروس كورونا المستجد، ترجع إلى طبيعة تصرف المواطنين، وليس الكثافة السكانية فقط.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، أن المواطنين في هذه المناطق لا يطبقون الإجراءات الاحترازية بشكل فعال، لافتةً إلى أنها كانت لا تفضل الإفصاح عن أكثر المحافظات والمناطق إصابة بفيروس كورونا، لكنها ارتأت أنه من المهم توجيه رسالة لهؤلاء المواطنين لكي يحذروا وينتبهوا لذلك.

وتابعت، أن إصابات كورونا في مصر والعالم تكون أكبر في المدن عما هي عليه في القرى، إذ أن عواصم الدول والمحافظات والولايات والمناطق على مستوى العالم هي الأكثر في عدد الإصابات، بسبب طبيعة المدن التي يقيم فيها المواطنون في شقق مغلقة وكافيهات مغلقة، أما القرى فإن أهلها يقيمون في أماكن مفتوحة وتكون التهوية أفضل في بيوتها من نظيرتها الموجودة في المدن.

وأردفت: "أكثر إصابات كورونا بين الناس اللي بيقعدوا أوقات كتيرة جدًا في البيت سواء كانت ربة المنزل أو المتقاعد أو الذي لا يعمل، وبالتالي لازم نحميهم، ولما أكون طالع لأمي أغسل يدي وأتباعد عنها عشان أحميها لأنها موجودة في مكان مغلق لكن الناس اللي بيعملوا زيارات أو الأطفال اللي بيروحوا المدرسة وبيرجعوا بيبقوا حاملين للفيروس وممكن يبقى 85% منهم معندهمش أعراض".

وشددت وزيرة الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين في منازلهم، وألا يخرج الأشخاص كثيري البقاء في المنزل أو المتقاعدون من المنزل دون ارتداء الكمامة لأنهم يكونون أكثر عرضة على مستوى الإصابة.

وذكرت أن 65 % من إصابات كورونا في مصر من المقيمين في منازلهم، مشددة على ضروروة تقسيم العمالة في كل مكان عمل لتلافى انتشار الفيروس، مردفة: "مطمئنون لاستمرار الدراسة في المدارس والجامعات"، متابعة:"لا نريد اتخاذ قرارا تتعطل قطاعات اقتصادية".