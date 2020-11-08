شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إغلاق صناديق الاقتراع.. طوابير وإقبال مكثف من سكان الرحاب للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل سكان الرحاب التوافد بكثافة على اللجان الانتخابية بالمدرسة البريطانية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني والأخير، وذلك قبل ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع.



إقبال سكان الرحاب للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب

وشهدت اللجان الانتخابية بالمدرسة البريطانية إقبالا كبيرا من سكان الرحاب، من مختلف الأعمار، سواء من كبار السن أو الشباب، واصطف الناخبون بالمئات على مدار اليوم أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط أجواء احتفالية وتنظيم مميز .



سكان الرحاب يشاركو فى انتخابات مجلس النواب

وتجري عملية التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة حرصاً على سلامة قاطني المدينة، حيث تم فرض ارتداء الكمامة الطبية ، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، فضلاً عن تعقيم اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت. وتستمر عملية التصويت اليوم حتى التاسعة مساء.

طوابير من سكان الرحاب للمشاركة فى انتخابات النواب



لجنة انتخابية فى الرحاب



سكان الرحاب







