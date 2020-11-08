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وزيرة الصحة: المدن أكثر إصابة بكورونا من القرى وهذا وضع العالم كله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها لاحظت تراخيًا فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، لافته إلى أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة على مستوى أعداد الوفيات مقارنة بأشهر العام الأخرى، ومن ضمن الأسباب الأساسية هي زيادة الأمراض التنفسية. 
 

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة بداية العام الدراسي يقل تعرض المواطنين للأماكن المفتوحة ويزيد الإقبال على الأماكن المغلقة وتزيد فترة البقاء في المنزل".
 

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن التعرض للأماكن المغلقة لفترة طويلة دون تطبيق الإجراءات الاحترازية تعتبر أكثر العوامل المؤدية إلى زيادة الإصابات، ووجهت زايد حديثها إلى المواطن قائلة: "مش معقول الدولة هتراقب المواطن هل هو ملتزم أم لا". 
 

وأردفت، أن الدولة طبقت إجراءات متوازنة خلال الفترة الماضية، لكن يجب على المواطن ان يزيد من التزامه بالإجراءات الاحترازية مثلما كان الحال عليه في شهري إبريل ومايو.
 

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن المدن أكثر إصابة من القرى وهذا في كل العالم حيث أن العامل والفلاح والسائق هم الأقل عرضة للإصابة بكورونا، مؤكدة أن أكثر الإصابات في مصر بين الفئات التي مضى فترات طويلة بالمنزل.
 

وشددت الوزيرة، على أن حماية المتواجدين في المنازل مهمة جدا هذه الفترة، موضحة أن خطورة التواجد كثيرا في المنزل تكمن في عدم اتخاذ إجراءات احترازية.

 

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