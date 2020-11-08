"المهندسين " تدرس طرح مستشفى النقابة للمستثمرين فى المجال الطبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مهندس هاني ضاحي ، نقيب المهندسين ،خلال إجتماع المكتب الفني للنقابة، أن مجلس النقابة الحالي حريص على تطوير أصول النقابة وحسن استغلالها لتحقيق أقصى عائد منها ، من أجل التحسين المستمر لخدمات النقابة .

وناقش اجتماع المكتب الفنى برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد ، 4 قضايا رئيسية تتعلق بتنمية أصول النقابة واستثماراتها ، وعلى رأسها مشروع مستشفي المهندسين ببدر 46746 ، وأرض سيتي ستار ، ومصنع المكرونة بالإسماعيلية ومصنع كفر ربيع بالمنوفية ، وأرض نادي الغربية ، ودراسة زيادة موارد النقابات الفرعية في نشاط النوادي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمهندسين . كما استعرض الإجتماع مشروع لائحة مزاولة المهنة

وفي بداية الإجتماع قدم الدكتور مهندس شريف هداره ، وزير البترول الأسبق وعضو المكتب الفني ، مقترحا لإستغلال أرض سيتي ستار ، لإقامة مشروعات فندقية وطبية ، وتجارية ، واستثمارية، وبعد مناقشات مطولة شارك فيها الدكتور هاني سري الدين – مستشار الشئون الإقتصادية وعضو مجلس الشيوخ - تقرر استغلال أرض سيتي ستار بشكل مؤقت من خلال شركة إدارة لإستغلالها كـ "باركنج" لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 شهور ، مقابل نسبة من الإيرادات تحصل عليها النقابة ، وهو ما يحقق عائد سريع لصندوق النقابة طبقا لوجهة نظر مهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين مع استغلال هذه الفترة في التفاوض مع كبار المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة على تلك الأرض، واختيار افضل العروض التي تحقق أقصي إيرادات ممكنة للنقابة.

وفي بداية عرض مشروع مستشفي المهندسين أشار نقيب المهندسين الي أن مشروع المستشفي تحول خلال مجلس النقابة الحالي من مشروع قائم على التبرع إلى مشروع استثماري سيكون له مردود إيجابي كبير على المهندسين وعلى النقابة

وبشكل مفصل استعرض الدكتور محمد سماحة - مدير مشروع مستشفى المهندسين ببدر ، شرحا وافيا لما وصل إليه هذا المشروع الكبير ، مؤكدا أن النقابة تمكنت من إستخراج رخصة بناء المستشفي يوم 23 سبتمبر الماضي ، كما تم الإنتهاء من التصميم الهندسي للمستشفي ، التي تضم 181 سريرا، وهو التصميم المتكون من دور تحت الأرض يستخدم كجراج يتسع لـ 520 سيارة ، ودور أرضي و3 ادوار متكررة ، ويبلغ مسطح الأدوار جميعا 57029 متر مسطح..

وقررالمكتب الفني للنقابة التواصل مع مكتب متخصص لإجراء دراسة جدوى متكاملة لمشروع المستشفي ، لعرضها على كبار المستثمرين في المجال الطبي ، لمشاركة النقابة في إنشاء المشروع ، كما تم إقتراح التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لعرض مشاركتها مع النقابة في المشروع .

واتفق المشاركون في الإجتماع على أن إمتلاك النقابة للأرض المخصصة لإقامة المستشفي ، وحصول النقابة على رخصة البناء، وإلإنتهاء من تصميم مبني المستشفي يمثل ثروة كبيرة تدعم موقف النقابة في التفاوض مع المستثمرين.

من جانبه أكد المهندس محمود مغاوري ، الأمين العام للنقابة، أن النقابة مستعدة لسداد تكاليف دراسة الجدوي ، نظرا لأهمية هذه الدراسة ، من أجل سرعة البدء في تنفيذ المشروع.

واستعرض الدكتور مهندس شبل ضحا ، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية ورئيس لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة ، أهم ملامح مشروع لائحة مزاولة المهنة الجديد ، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة تشهد تقسيم المهندسين إلى فئات ، تبدأ من عضو نقابة ، ويحصل عليها كل خريجو الكليات والمعاهد الهندسية ، ولكن تلك العضوية لا تتيح ممارسة المهنة ، اذ يجب على كل مهندس لكي يمارس المهنة أن يحصل على كورسات تدريبية ويجتاز اختبارات بعدها يصبح مهندس ممارس ، وبعد عدد من السنوات من حصوله على لقب مهندس ممارس يحصل على لقب مهندس إخصائي أو خبير وبعدها بعدة سنوات يصبح مهندسا إستشاريا.

وأوضح " ضحا " أن مشروع لائحة مزاولة المهنة الجديد يتضمن أيضا إعادة لتصنيف المكاتب الإستشارية ، بحيث يسمح لكل مكتب بممارسة أعمال تتوافق وسنوات خبرته، كما تم أيضا تصنيف السجلات الهندسية.

وأشاد " ضحا " بجهود نقيب المهندسين في ملف التعليم الهندسي، مشيرا إلى أن نقيب المهندسين نجح في وقف إصدار تراخيص معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات، ونجح أيضا في وضع حد أدنى للإلتحاق بالمعاهد الهندسية ، وهو 80 % من مجموع الثانوية العامة

كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مهندس شريف هدارة ، لإجراء دراسة مستفيضه حول مصنع كفر ربيع ، وافضل سبل إستغلاله ، ولجنة ثانية برئاسة الدكتور مهندس إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق وعضو المكتب الفني لتحديد أفضل السبل لإستغلال مصنع المكرونة بالإسماعيلية ، ولجنة ثالثة برئاسة الدكتور مهندس علاء فهمي وزير النقل الاسبق وعضو المكتب الفني لدراسة ما يتعلق بموضوع أرض نادي المهندسين بالغربية ، وما يحتاجه البدء في انشاء النادي.

شارك في الإجتماع المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ، والمهندس محمود مغاوري امين عام النقابة ، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد ، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والمهندس هشام أبو سنه ، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمهندس حسن عبدالعليم ، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس والدكتور مهندس شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق وعضو المكتب الفني والدكتور مهندس هشام عرفات وزير النقل الاسبق والدكتور مهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق والدكتور حكيم العفيفي عضو المكتب الفني ، ودكتور رؤوف درويش ،عضو المكتب الفني ، والدكتور إيهاب العيوطي – خبير إدارة المستشفيات ،والمهندس سيف أبوالنجا ، رئيس الإتحاد الدولى للمعماريين وعضو المكتب الفني.