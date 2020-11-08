شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: كميات الأمطار فاقت توقعات مركز التنبؤات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة شهدت موجة طقس سيئة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من المطر هطلت على مدن المحافظة، ولم تكن متوقعة حتى مع التنبؤات وهى فاقت التوقعات بنزول كميات ضخمة.

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامى أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن تصريف المياه كان شغلنا الشاغل، كما أن كان هناك سيولا، قائلا: “السيول اتجهت فى الأماكن المخصصة لها ولكن هناك سيل تحرك عن مساره دخل على بعض المنازل".

وتابع خالد شعيب، أن الحماية المدنية تدخلت وقاموا بتحويل مياه السيول بعيداً عن المنازل، كما نعمل على إعادة تسير حركة المرور فى الكثير من الطرق، موضحا، أن القوات المسلحة ساهمت فى رفع الكثير من المياه من خلال المعدات الخاصة بها.

تشير توقعات مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار غزيرة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل على مطروح وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة، غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية والتى تقل شدتها على السواحل الشمالية للدلتا والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وتشير التوقعات، إلى سقوط أمطار خفيفة الثلاثاء على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.