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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه بعين شمس عن "الوظيفة الاتصالية لحركة فتح".. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس، يوم الثلاثاء المقبل، رسالة دكتوراه للباحث الدكتور توفيق جراد، بعنوان" الوظيفة الاتصالية لحركة فتح"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.
ويناقش الباحث في رسالته كل من دينا أبو زيد، سلوى سليمان، محمد معوض وعصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.
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