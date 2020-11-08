شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص الأمطار الغزيرة غدا محصورة على السلوم ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار الغزيرة غدا محصورة على منطقتى السلوم ومطروح، وستكون متوسطة في الإسكندرية ورشيد وبلطيم وكل السواحل الشمالية وكفر الشيخ والبحيرة وبع محافظات الوجه البحرى، ولو حدثت في القاهرة ستكون خفيفة بمناطق متفرقة دون الأخرى، موضحا أن فرص أمطار السواحل ستكون مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ما بين خفيفة ومتوسطة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تغيرات في حالة الطقس مع انخفاض درجات الحرارة، مع برودة فى فترات الليل واعتدال في فترات النهار، مشيراً إلى أن الأمطار التي سقطت بغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى سبق وتم التنبيه من الهيئة العامة للأرصا الجوية وعلى الأخص محافظتى مطروح والإسكندرية.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك أماكن لم تسقط عليها أمطار فى القاهرة وأماكن أخرى أمطار خفيفة وأخرى متوسطة.