"الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد 8 نوفمبر، الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية؛ وذلك في إطار فعاليات اليوم الأول لهم، حيث تضم هذه الدفعة 65 متدربا يتم تدريبهم لمدة سنة مُقسمة إلى 9 شهور تدريب نظري و3 شهور تدريب ميداني.

بدأت فعاليات اليوم بشرح عرض تقديمي عن الأكاديمية وبرامجها وعن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وهدفه ومحاور الدراسة به، والتي منها المهارات الشخصية والقيادة والتسويق والاقتصاد ورؤية مصر 2030 بالإضافة إلى القانون والأمن القومي والاستراتيجي ومحاور دولية.

أعقب ذلك ترحيب أربعة من خريجي دفعة الفريق محمد العصار بمتدربي الدفعة الجديدة، والتحدث معهم عن تجربتهم بالبرنامج والمهارات المُكتسبة منه وكيفية صنع القرار ومدى تأثير ذلك على حياتهم الشخصية والعملية، بالإضافة إلى تجربة التدريب داخل قاعات المحاضرات بالأكاديمية وأنشطة البرنامج وانتخابات اختيار اسم الدفعة، كما ألقوا الضوء على التدريب الميداني الذي نُفذ لهم بالمحافظات خلال الفترة الماضية كتجربة فريدة من نوعها.

وهنأت الدكتورة رشا راغب، متدربي الدفعة الثالثة بالبرنامج على اجتيازهم جميع مراحل الالتحاق للقبول بالبرنامج، واصفةً البرنامج بـ "درة التاج" باعتباره أهم برامج الأكاديمية الوطنية في الفترة الحالية، حيث يضم البرنامج مُمثلين عن 41 جهة حكومية.

كما أثنت على متدربي دفعة الفريق محمد العصار لما بذلوه من جهد أثناء فترة البرنامج والتدريب الميداني، مشيرةً إلى أن التدريب الميداني كان تجربة ناجحة ومُشرفة، وأتت بثمارها المتوقع.

واختتمت فعاليات اليوم بحث الدكتورة رشا راغب للمتدربين بالاجتهاد والمثابرة قائلة: "متوقعين منكم الكثير"، وتم اِلتقاط صورة جماعية لمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج مع الدكتورة رشا راغب.

يُذكر أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتطبق منهجية البرنامج من خلال محاضرات وورش عمل وأنشطة رياضية وثقافية إلى جانب الزيارات الميدانية والتدريب الميداني بالمحافظات، وقد تخرج من البرنامج دفعتين ضمت الدفعة الأولى 190 متدربا بينما الدفعة الثانية 79 متدربا.​