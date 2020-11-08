"القوى العاملة": تحصيل 10 ملايين ليرة لمصريين كـ"تنازلات بنكية" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في تحصيل مستحقات مالية لعمال مصريين من دولة لبنان.

وبحسب بيان اليوم، أوضحت الوزير، أنه تم تحصيل 1550 دولار و500 ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي 25 ألف جنيه مصري تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن 10 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية لأربع مصريين عن تنازلات الكفالة المصرفية التي تفرض على الكفيل لإحضاره مواطن أجنبي، بالإضافة إلى اعتماد 22 عقد عمل و144 عاملًا طلبوا نقل الكفالة لدى أصحاب أعمال آخرين، بالإضافة إلى 129 طلب نقل كفالة تم إحالتها إلى الأمن العام.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة شكوي العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 ، أشارت فيه الملحق العمالي شرين سيد محمود رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، إلى تسوية 14 شكوى وديا وإحالة 9 شكاوى للقضاء، ومازال 17 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 40 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 11 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و7 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال و 8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية.

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