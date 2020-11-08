"توابيت آدمية ملونة".. السياحة والآثار: إعلان كشف أثري "كبير" خلال أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، إنه يجري الاستعداد لإعلان كشف أثري جديد، في منطقة آثار سقارة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت الوزارة، أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، أسفرت عن كشف آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.
وكانت البعثة الأثرية المصرية، أعلنت خلال السنوات الماضية عددًا من الاكتشافات الأثرية المهمة في هذه المنطقة، كان آخرها كشف 59 تابوتًا آدميًا ملونًا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26 والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.
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