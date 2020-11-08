"تجديد إيداع طفل المرور داخل دار الرعاية ومحاكمة حنين حسام ومودة الأدهم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الوطنية للانتخابات تصرف مكافأة استثنائية لأسرة موظف توفي داخل لجنة بميت غمر

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، صرف مكافأة استثنائية لأسرة المتوفى "محمد السعيد عبدالقادر" الموظف باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد إصابته بهبوط حاد أثناء التصويت.

النائب العام يحيل المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا مع سبق الإصرار إلى محكمة الجنايات المختصة.

تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حبسهما عامين لـ 11 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، لجلسة 11 نوفمبر الجاري، لتعذر حضور المتهمات.

تجديد إيداع "طفل المرور" داخل دار الرعاية 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إيداع "طفل المرور" داخل دار الرعاية، 15 يومًا، بعد انقضاء الأسبوع الأول.

الإعدام شنقا لأربعة متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ4 متهمين بتهمة قتل مواطن للاستيلاء على سيارته بمدينة نصر.

بحضور وزير العدل.. افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمقر النيابة الإدارية

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وبتشريف المستشار عمر مروان، وزير العدل مكتب توثيق الشهر العقاري بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر،

دعوى مستعجلة لإصدار قرار بتحديد شكل امتحان الثانوية العامة

أقام عمرو عبد السلام، محام، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتحديد طريقة احتساب الدرجات طبقًا لأحكام القانون.