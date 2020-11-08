انتخابات النواب.. انتهاء التصويت في آخر أيام المرحلة الثانية بـ 13 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخبًا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

وجاء غلق الصناديق عقب إدلاء آخر ناخب موجود داخل المقر الانتخابي، وبدأ القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين داخل مقر اللجان الفرعية.

وعقب انتهاء كل لجنة فرعية من عملية الفرز والحصر العددي، سيتم تحرير محضر بالأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصلت عليها كل قائمة بنظام القوائم، وكذلك الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وإخطار اللجنة العامة بالدائرة بتلك الأصوات.

وبدأت اللجان والمقار الانتخابية أعمالها في استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا، واستمرت حتى التاسعة مساءً وتخللها ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا؛ واستمرت عملية تصويت المصريين بالداخل على مدار يومين، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأجريت انتخابات مجلس النواب 2020، وفق إجراءات احترازية في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث تم تعقيم مقار اللجان الانتخابية، وتنافس في المرحلة الأولى 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتجرى الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك يومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الرد على جميع الاستفسارات وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتلق أي شكوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية وأن الشكاوى الواردة إليها تم التعامل معها بشكل من الحرفية والدقة.