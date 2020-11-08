فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل ربة منزل في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي شهد جريمة مقتل ربة منزل داخل شقتها بالعمرانية، لكشف هوية المترددين عليها وقت وقوع الحادث، والتوصل لهوية الجاني.

واستمع رجال المباحث لأقوال جيران المجني عليها، بالإضافة إلى أقوال أفراد أسرتها، كما استمعوا لأقوال الجيران وأفراد أسرتها، لكشف حقيقة وجود خلافات تجمعها مع آخرين من عدمه، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وجمع الأدلة ورفع البصمات.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل مخنوقة، وملقاة بصالة الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الضحية متزوجة منذ عدة أشهر، وحدد رجال المباحث هوية مشتبه به، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.