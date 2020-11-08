محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، صرف مكافأة استثنائية لأسرة المتوفى "محمد السعيد عبدالقادر" الموظف باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد إصابته بهبوط حاد أثناء التصويت. وأكدت الهيئة صرف المكافأة لأسرته بخلاف المكافأة المقررة له نظير عمله باللجنة، بعد وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تصرف مكافأة استثنائية لأسرة موظف توفي داخل لجنة بميت غمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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