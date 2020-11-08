النائب العام يحيل المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية إلى محكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أمر النائب العام، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا مع سبق الإصرار إلى محكمة الجنايات المختصة.
وكانت النيابة العامة، قد أقامت الأدلة على نسبة الاتهام إليه من شهادة أربعة شهود، وإقرار المتهم بارتكابه الجريمة في تحقيقات "النيابة العامة" وأمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مد حبسه احتياطيًّا، وما أثبته تقرير "أبحاث التزييف والتزوير" من كتابة المجني عليه للأوراق التي عثر عليها بمسرح الحادث، والتي تضمنت إفصاحًا عن عزمه على قتل المتهم.
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