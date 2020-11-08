شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سمسطا يتابع أعمال التكاسي على مصرف سليم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتلى ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، «سقالة» لمتابعة أعمال التكاسى على مصرف سليم، وطلب رئيس المدينة من المقاول الانتهاء من الاعمال خلال إسبوع واحد فقط، وأكد سيف لـ«المصرى اليوم» ان نسبة التنفيذ لتكاسى المصرف الموجود بين الطريق الدائرى لمركز سمسطا وارض زراعية وصلت نسبة الاعمال إلى 75% وأن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم طلب تقريرا عاجلا عن التكاسى التى بلغت تكلفتها 2 مليون جنيه.

واصاف انه تفقد مشروع انشاء خلية لدفن المخلفات الخطرة على مساحة 6 افدنه بالمدفن الصحي بالظهير الصحراوي .ضمن الـ 27 مشروع على مستوى الجمهورية وتابعت تركيب مولد كهرباء لمحطة الرفع للصرف الصحي بقرية دشطوط بقدرة 2000 وات – لتولد الطاقة في حالة انقطاع اليتار الكهربائي عن المحطة، مشيرا إلى الانتهاء من اعمال التجميل بقرية الشنطور وبدهل ورفع كفاءة البوابة الرئيسية لمدينة سمسطا.

وقال انه في اطار ازالة التعديات وفرض هيبة الدولة تم ازالة عدد (2) حالة تعدي بقرية دشطوط وبيانهم حاله تعدي باسم المواطن رجب احمد رجب مبروك على مساحة قيراط وحاله تعدي باسم المواطن على صلاح على فاضل على صور بطول 15 متر على ارتفاع مترين وتمت الازاله بمعدات الوحدة المحلية بقرية دشطوط.

وشدد ناصر سيف رئيس المدينة على ضرورة الازالة الفورية حتى سطح الارض والتحفظ على مهمات البناء ان وجد ومصادرتها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعه للقضاء على التعديات وفرض هيبة الدولة.

واوضح انه تم نظافة الشوارع والميادين العامة ورفع القمامة من الحاويات الثابتة والجمع من المنازل ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز حيث تم مرور سيارات الوحدة بجمع القمامة وتوريد 100 طن قمامة لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي والانتهاء من وضع المسلة امام موقف سيارات الاجرة ليكتمل تجميل المدخل الشرقي للمدينة. وفي قرية الشنطور تم استكمال أعمال التجميل بانشاء حوض بحائط تجميل للقضاء على الاشغالات لهذه المنطقة ويمكن استغلاله لوضع اعلانات لتعظيم اياردات الوحدة.

وقال انه تم تمهيد طريق الصعايدة ورفع المعوقات لزرع اعمدة انارة وتركيب كشافات لانارة الطريق ضمن تنفيذ توجيهات المحافظ للاستغلال الامثل واعادة تأهيل الموارد وتعظيم الاستفادة من تدوير اعمدة الانارة وانارة الطرق الغير مضاءه. كما تم إستمرار العمل للجنة تلقي طلبات التصالح واستيفاء الملفات وتقديم سبل الراحة وسرعة انجاز الخدمة للمواطنين لتقديم ملفات التصالح واستخراج النموذج المطلوبه للمواطنين مع استمرار حملات المرور للتوعية واعلان المواطنين بالمدينة والقرى والعزب والنجوع التابعة لمركز سمسطا للتقدم بملفات التصالح.