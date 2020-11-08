شكرا لقرائتكم خبر عن «خط الخير» يتكفل بجهاز عروسة لفتاة يتيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الاعلامى عمرو الليثى اتصالاً ببرنامجه «خط الخير» على راديو مصر لسيدة توفي زوجها من 20 سنه وهو ذاهب إلى العمل بسبب حادثه سيارة، وانجبت منه طفلة تدعي اسراء وكان عمرها وقت ان توفي والدها عامين.

السيدة عمرها 51 سنه وتعمل ارزقيه تبيع «مشابك» وبتدفع ايجار 270 جنيه وبتاخد معاش 425 جنيه، وتحمل ان تزوج اسراء الذي تم كتابة عقد القران منذ سنه وحلمها انها تجهزها.

وتكفل برنامج خط الخير بتقديم جهاز عروسة لاسراء، يذاع برنامج خط الخير في الثالثة عصر الأحد من كل اسبوع براديو مصر.