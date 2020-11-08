شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت وبدء فرز أصوات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، والتي جرت أمام 9468 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لنحو 29 مليون ناخبًا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

وجاء غلق الصناديق عقب إدلاء آخر ناخب موجود داخل المقر الانتخابي، وبدأ القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين داخل مقر اللجان الفرعية.

وعقب انتهاء كل لجنة فرعية من عملية الفرز والحصر العددي، تحرير محضر بالأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصلت عليها كل قائمة بنظام القوائم، وكذلك الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وإخطار اللجنة العامة بالدائرة بتلك الأصوات.

وبدأت اللجان والمقار الانتخابية أعمالها في استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا، واستمرت حتى التاسعة مساءً وتخللها ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا؛ واستمرت عملية تصويت المصريين بالداخل على مدار يومين، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دوري مع رؤساء المحاكم الابتدائية التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أي شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كافة الاستفسارات.