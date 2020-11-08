شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخها.. جامعة أسوان ضمن تصنيف الـ«QS» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة حققت رقمًا قياسيًا جديدا لأول مرة في تاريخها حيث ظهرت جامعة أسوان بتصنيف الـ QS Arab Region Rankings 2021، وظهرت جامعة أسوان في الفئة 131-160.

ويعتبر تصنيف «الـQS» تصنيفًا سنويًا للجامعات مختلفة حول العالم ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمي والتعاون الدولي وغيرها من المعايير.

وأضاف «غلاب» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الجامعة احتلت المركز الأول للعام الثانى على التوالى على قمة الجامعات المصرية وفقا لتصنيف «التايمز» البريطاني للجامعات 2021، وجاءت ضمن الفئة بين 401-500 لأفضل الجامعات على مستوى العالم.

كما حققت جامعة أسوان إنجازًا جديدًا بتصدرها الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني 2021 للتخصصات العلمية في مجال العلوم الهندسية للعام الثانى على التوالى وتأتي في الترتيب 301-400 على مستوى العالم، وحلت سادسا على مستوى الجامعات المصرية في مجال العلوم الفيزيائية للعام الثانى على التوالى وفي الترتيب 601-800 على مستوى العالم.

وصُنفت جامعة أسوان في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة 2020 في المراكز الأتية:

- المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية

- المركز 401-600 جامعة على مستوى العالم

- المركز 301-400 جامعة من حيث مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية

- المركز 301-400 جامعة من حيث مؤشر التعليم الجيد

- المركز 201-300 جامعة من حيث مؤشر المساواة بين الجنسين

- المركز 101-200 جامعة من حيث مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة

- المركز 101-200 جامعة من حيث مؤشر العمل المناخي

- المركز 201-300 من حيث مؤشر عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا الإنجاز يعزز خطى الجامعة نحو الاستمرار في منهجيتها واستراتيجيتها لتوفير بيئة تعليمية مثالية تتوافق والمعايير الدولية وايضا تعزيز البحث العلمي ومخرجاته والتوكيد على ان علماء وباحثي جامعة أسوان على كامل الدراية بتلك المعايير وآليات تطبيقها.

كما يمثل هذا الإنجاز الجديد حافزا يستوجب الكثير من الجهد للحفاظ على هذا الترتيب بل والارتقاء به، وأن هذا يضاف إلى جامعتنا العريقة وهي الجامعة الوليدة التي دأبت خلال العامين الماضيين على تسخير كامل طاقتها وبذل وفير الجهد في سبيل تطبيق أقوى المعايير الدولية للتصنيفات العالمية. وهو ما تمت ترجمته بسلسلة التصنيفات التي حصلت عليها الجامعة خلال الفترة الماضية على المستويات المتعددة الدولية والإقليمية والمحلية. وهو انجاز ليس لجامعة أسوان وحسب، انما انجاز للجامعات المصرية كافة.