شكرا لقرائتكم خبر عن قبل التفكير في السفر للخارج.. 8 شهادات ونماذج لا بد من تقديمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المادة 37 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/1980، وتعديلاتها، شهادات ونماذج يجب تقديم أي منها قبل السفر إلى الخارج لمن بلغ سن الإلزام من الذكور المتمتعين بالجنسية المصرية.

وجاء بنص المادة: «لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، والذين بلغوا سن الإلزام في مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع، أو يقدم إحدى الشهادات أو النماذج الآتية

(أ) شهادة بالاستثناء النهائي من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للمادة (٦).

(ب) شهادة بالإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للمادة (٧).

(جـ) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقًا للبند أولاً من المادة (٣٥).

(د) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة الوطنية بالجهات المنصوص عليها في المادة رقم (٢) أولاً الفقرة (جـ) وثانيًا الفقرة (ب).

(هـ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها.

(و) نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين أتموا سن الثلاثين وتمت إجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة (٤٩).

(ز) نموذج باعتبار الشاب مهاجرًا.

(ح) نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الإلزام ولم يطلبوا للتجنيد.