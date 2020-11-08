شكرا لقرائتكم خبر عن «وعظ شمال سيناء» تشارك في انتخابات «النواب» بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شاركت منطقة وعظ شمال سيناء في انتخابات مجلس النواب في مدينة العريش. وقالت المنطقة في بيان، الأحد، إنه «بتوجيهات من مع الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وتكليف من الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، وتنفيذا لتوجيهات قياداتنا الحكيمة قامت منطقة وعظ شمال سيناء بقيادة الشيخ مصباح أحمد العريف، مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى بصحبة الشيخ محسن أبوالقاسم مدير الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة». الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

كانت هذه تفاصيل خبر «وعظ شمال سيناء» تشارك في انتخابات «النواب» بالعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.