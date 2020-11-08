شكرا لقرائتكم خبر عن خروج المصابين في حريق فندف تحت الإنساء بالغردقة من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مسؤولو الصحة في البحر الاحمر أن المصاببن السبعة في حادث حريق مبني فندق تحت الانساء بمنطقة خليج مكادي جنوب الغردقة غادروا مستشفى الغردقة العام بعد تلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما تواصل الاجهزة الامنية تحقيفاتها في الحادث ويباشر المستشار محمد غالب ماجد رئيس نيابة سفاجا التحقيقات.

كانت مصادر امنية بالبحر الاحمر اكدت أن الحريق الذي شهدته منطقة خليج مكادي وقع في مبني فندق تحت الإنشاء، مكون من طابقين الدور الأول عبارة عن مخرن كبير.

واضافت المصادر أنه جارٍ تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد حجم الخسائر.وتم إخطار نيابة سفاجا للانتقال لموقع الحريق لإجراء المعاينة الأولية وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحريق.

كان حريق ضخم نسب بأحد فنادق خليج مكادي جنوب الغردقة وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب ٢٨ آخرون تم إسعافهم بمنطقة الحادث وتم تركهم في مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تلقت إخطارا بنشوب حريق بأحد الفنادق بمنطقة خليج مكادي جنوب الغردقة.