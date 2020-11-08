خبير تنمية بشرية يكشف طرق النجاح في العمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن بعض الآباء يعطون لأبنائهم الاحساس بعدم الأمان، دون أن يعلموا من خلال الحديث معهم دائمًا على ضرورة الحرص من النزول إلى الشارع أو الخوف من بعض الأصدقاء، معقبًا: «بيدمروا أبنائهم نفسيًا».
وتابع «إلياس»، خلال حواره مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج «هاي شوجر»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأب عليه ألا يتحدث عن مشاكل العمل أمام أولاده، لأن هذا ينعكس على الأولاد نفسيًا بالسلب، لافتَا إلى أن الحفاظ على العلاقات داخل العمل أمر مهم جدًا للحفاظ على العمل، معقبًا: «ليس الإجادة وحدها هي سر النجاح في العمل، ولكن هناك أجندة أخرى تتمثل في العلاقات.. أحمى ظهرك بعلاقات وليس بجهدك فقط».
ولفت إلى أن الشخص السلبي قد يتحول إلى إيجابي من خلال شعوره بعدم الاستماع له من قبل الآخرين، معقبًا: «طول ما إحنا بنسمعه وبنعوم على عومه مش هيتوقف عن السلبية».
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