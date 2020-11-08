شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد «بئر 56» بغرب الموهوب في الداخلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، بئر ٥٦ بغرب الموهوب بالداخلة والذي تم تفجيره حديثًا، ويضخ المياه ذاتياً، والذي يعد حالة فريدة من نوعها بين الآبار الزراعية الموجودة بالمحافظة حالياً، والذي بلغت تكلفته ٣.٦ مليون جنيه.
أشاد المحافظ بالعمل الذي يتم لزيادة معدل ضخ البئر الذي يبلغ عمقه ٨٠٠ متر وتصرفه ١٥ الف متر /اليوم ويخدم، بالإضافة إلى ٤ آبار أخرى موجودة بالمنطقة، ما يقرب من ٥٢٤ فدانًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الوادي الجديد يتفقد «بئر 56» بغرب الموهوب في الداخلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.