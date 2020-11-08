شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد «بئر 56» بغرب الموهوب في الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، بئر ٥٦ بغرب الموهوب بالداخلة والذي تم تفجيره حديثًا، ويضخ المياه ذاتياً، والذي يعد حالة فريدة من نوعها بين الآبار الزراعية الموجودة بالمحافظة حالياً، والذي بلغت تكلفته ٣.٦ مليون جنيه.

أشاد المحافظ بالعمل الذي يتم لزيادة معدل ضخ البئر الذي يبلغ عمقه ٨٠٠ متر وتصرفه ١٥ الف متر /اليوم ويخدم، بالإضافة إلى ٤ آبار أخرى موجودة بالمنطقة، ما يقرب من ٥٢٤ فدانًا.