شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل للمواطنين المضارين في رفح (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة شمال سيناء عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 30 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح.
وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم دفع المبالغ المالية الخاصة بهم الكترونيًا على حسابهم في البنك، وتاريخ استحقاق الصرف لتلك المبالغ يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى مبالغ التعويضات أكثر من 200 ألف جنيه طبقًا للمساحة المحصورة والمواد المستخدمة في البناء.
بدوره، وجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بسرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.
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